Da Forza Italia alla candidatura alla Camera con Azione, il movimento di Carlo Calenda. Anche di questo si è parlato con Giuseppe Castiglione, ex presidente della provincia di Catania, nel corso della puntata di ieri di La Sicilia che verrà, il programma condotto dal giornalista Umberto Triolo in onda ogni sera alle 21.15 su Sestarete Tv - canale 81 del digitale terrestre. Una nuova casa per i moderati, secondo Castiglione, ormai incomodi in una coalizione troppo spostata a destra. Già sottosegretario all'Agricoltura, con l'ospite si è parlato anche dello stato del settore. E, guardando già al post elezioni, dell'annoso problema italiano della governabilità del Paese, spesso tutta da costruire oltre le urne.

- Riguarda il video della puntata del 31 agosto con Giuseppe Castiglione - candidato alla Camera con Azione