Aveva 56 anni l'uomo che la notte scorsa ha perso la vita in un incidente stradale sull'autostrada A1, nel territorio di Paliano, centro in provincia di Frosinone, nel Lazio. La vittima era originaria della provincia di Messina. Si trovava a bordo di un'Audi e stava viaggiando in direzione verso la Germania, quando, per cause in corso di accertamento, è finito contro un tir. Sull'incidente indaga la polizia stradale.