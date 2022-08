Erano tenuti rinchiusi all'interno di un garage a Scicli, nel Ragusano, e sono stati liberati dalla polizia municipale. Si tratta di oltre una cinquantina di gatti. L'intervento segue un'ordinanza del sindaco per motivi di sanità pubblica e si accompagna a una denuncia alla procura della Repubblica. La persona che li teneva nel box in cattive condizioni igieniche è stata deferita per il reato di maltrattamento di animali. Oltre ai vigili urbani sono intervenuti i carabinieri de Nas, i veterinari dell'Asp, assistenti sociali comunali e volontari dell'Ente nazionale protezione ambientale. All'Enpa spetterà anche la gestione degli animali liberati.