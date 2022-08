Ammonta a 3,6 milioni di euro il fondo destinato a lavori di adeguamento alle misure anti-Covid di cui potranno usufruire le scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Sicilia. La somma deriva da una ricognizione delle risorse residue che facevano parte della dotazione finanziaria originaria legati ai fondi Po Fesr 2014-2020. L'assessorato regionale all'Istruzione ha pubblicato un nuovo avviso per erogare le somme.

Potranno essere spese per interventi negli ambienti scolastici ma anche per acquistare arredi idonei, come sistemi di aerazione e filtraggio dell'aria. Gli istituti scolastici, che non hanno partecipato al precedente, avviso potranno presentare l'istanza entro il 12 settembre, inviandola via Pec all'indirizzo ediliziascolastica@legalmail. it . Il bando è consultabile sul sito web della Regione nella sezione dell'Ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitaria a questo link.