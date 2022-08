Maltrattamenti in famiglia. Questa l'accusa rivolta a un 29enne di Castelvetrano, in provincia di Trapani, denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di più episodi di violenza nei confronti della madre. Nell'ultima occasione, non avrebbe esitato a distruggere l'abitazione di fronte al rifiuto della donna a cedergli denaro e le chiavi dell'auto. A chiedere l'intervento dei militari è stata la madre, spiegando che i maltrattamenti andavano avanti da molto tempo.