Trentacinque persone sono arrivate nella notte a Lampedusa. Nel primo caso si è trattato di un gruppo formato da una dozzina di tunisini, tra i quali anche un ragazzo, che sono stati intercettati dalla guardia costiera e trasbordati su una motovedetta con cui sono arrivati intorno all'1 sul molo Favarolo. Verso le 4, invece, i carabinieri si sono imbattuti in un gruppo di 18 migranti che avevano messo piede sull'isola autonomamente. Si trovavano in località Cala Palme e tra loro c'erano una donna e tre minorenni. Ieri a Lampedusa erano sbarcati in 83, mentre un piccolo sbarco si è registrato anche a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino: cinque persone, tutte trasferite nella tensostruttura di Porto Empedocle.