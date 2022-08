Il parlamentare regionale e assessore al Territorio e ambiente della Regione Siciliana, Toto Cordaro, aderisce a Fratelli d'Italia. L'esponente politico, si legge in una nota, ha incontrato ieri a Messina la leader Giorgia Meloni , insieme ai coordinatori regionali del partito Giampiero Cannella e Salvo Pogliese . Con Cordaro, prosegue la nota, entra in Fratelli d'Italia «una consistente comunità di amministratori locali, militanti e amici. La condivisione di valori fondanti come patria e famiglia e la storia personale e politica di Toto Cordaro trovano, così, una naturale collocazione nel partito della leader dei conservatori italiani ed europei», sottolinea la nota.

Cordaro, prima del passaggio in Fratelli d'Italia - stesso partito del governatore Nello Musumeci - è stato un dirigente dell'Udc. Tra i partiti in cui ha militato ci sono anche Cantiere Popolare e i Popolari e autonomisti. Proprio nelle scorse settimane Cordaro aveva fatto ritorno all'Udc, salvo poi salutare annunciando di non candidarsi il 25 settembre e bollando la formazione politica centrista come «un contenitore vuoto di uomini e principi».