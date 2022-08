A Trapani è costato caro a un 25enne l'invito a casa di quello che riteneva essere un amico . Il giovane, di nazionalità straniera e in possesso del permesso di soggiorno, è stato derubato della bicicletta con cui era giunto nell'abitazione, del portafogli contenente 550 euro , della carta di credito e dello stesso documento che gli consente la permanenza sul suolo italiano. La scoperta è stata fatta dalla stessa vittima all'indomani dei fatti. Nello stesso giorno in cui il ladro, un 27enne , lo ha contattato chiedendogli in cambio 60 eur o per la restituzione della carta di credito e del permesso di soggiorno.

A Trapani è costato caro a un 25enne l'invito a casa di quello che riteneva essere un amico. Il giovane, di nazionalità straniera e in possesso del permesso di soggiorno, è stato derubato della bicicletta con cui era giunto nell'abitazione, del portafogli contenente 550 euro, della carta di credito e dello stesso documento che gli consente la permanenza sul suolo italiano. La scoperta è stata fatta dalla stessa vittima all'indomani dei fatti. Nello stesso giorno in cui il ladro, un 27enne, lo ha contattato chiedendogli in cambio 60 euro per la restituzione della carta di credito e del permesso di soggiorno.

La vittima si è rivolta ai carabinieri, che sono riusciti a recuperare il documento, la carta e il portafogli, ma non i soldi contenuti al suo interno né la bicicletta. Inoltre, dagli accertamenti fatti, è emerso che la carta di credito è stata usata per acquistare vestiti, cibo e alcolici. Per il 27enne è scattata la denuncia per i reati di furto aggravato, tentata estorsione e indebito utilizzo di carta di credito.