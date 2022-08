Anziché rimanere in casa e rispettare la misura cautelare di cui era stato destinatario, ha deciso di uscire con gli amici e andare a bere qualcosa in un bar. Protagonista un pregiudicato che a Siracusa è stato arrestato per il reato di evasione. Eseguito il provvedimento l'autorità giudiziaria ha deciso di ripristinare i domiciliari.