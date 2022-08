Due persone di 30 e 24 anni sono state denunciate per il reato di ricettazione dai carabinieri di Marsala. Sono stati trovati in possesso di una barca di sei metro e mezzo con un motore fuoribordo di 150 cavalli; il natante è risultato essere stato rubato poche prima da un pontile in provincia. I due sono stati fermati in contrada Sappusi. L'imbarcazione è stata individuata grazie alla presenza a bordo di un gps.