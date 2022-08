Nella giornata di domani, 30 agosto, al fine di effettuare improcrastinabili interventi di manutenzione alla rete acquedottistica in contrada Salto d’Angiò e in contrada Muxarello, verrà interrotta temporaneamente la funzionalità dall’acquedotto Tre Sorgenti. Questo comporterà la sospensione della fornitura idrica per i Comuni di Naro, Castrofilippo, Grotte, Racalmuto, Palma di Montechiaro e Campobello di Licata, a partire dalla serata di oggi 29 agosto. Pertanto, le turnazioni idriche in programma nei Comuni potrebbero subire limitazioni, slittamenti e rinvii.