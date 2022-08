Lesioni personali aggravate. Questo il reato di cui è accusato un uomo di 56 anni , arrestato dalla polizia a Marsala nei giorni scorsi per avere ferito un 38enne . I due sono entrambi di nazionalità romena. Stando alla ricostruzione effettuate dagli agenti, all'origine dell'aggressione ci sarebbe stato un alterco avvenuto in contrada Ciappola. La vittima è stata colpita con due fendenti al torace ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Lesioni personali aggravate. Questo il reato di cui è accusato un uomo di 56 anni, arrestato dalla polizia a Marsala nei giorni scorsi per avere ferito un 38enne. I due sono entrambi di nazionalità romena. Stando alla ricostruzione effettuate dagli agenti, all'origine dell'aggressione ci sarebbe stato un alterco avvenuto in contrada Ciappola. La vittima è stata colpita con due fendenti al torace ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Il 56enne è stato rintracciato la mattina del 19 agosto lungo la statale 115 a bordo di una mountain bike. In tasca aveva due coltelli. Portato in commissariato, è stato posto in stato di fermo e su disposizione dell'autorità giudiziaria portato in carcere. L'uomo ha precedenti penali ed è ritenuto altamente pericoloso.