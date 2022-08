I carabinieri di Marsala hanno arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato un 31enne del posto. L'uomo è stato sorpreso in piena notte mentre cercava di entrare forzando la porta di un ristorante. I militari lo hanno riconosciuto come l'autore del furto di un monopattino avvenuto pochi mesi fa e per questo lo hanno bloccato, notando che aveva già forzato una grata in ferro posta a protezione dell'ingresso. Sequestrati gli strumenti utilizzati per lo scasso. Il gip ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.