Un 38enne di Siracusa è stato destinatario della misura dell'allontanamento dalla casa familiare dal divieto di avvicinamento alla madre. Il provvedimento è stato preso dal gip del tribunale aretuseo e segue un'indagine per maltrattamenti in famiglia. Dagli accertamenti effettuati dalla Squadra mobile è emerso che l'uomo, con l'obiettivo di ottenere continuamente denaro dalla madre, non avrebbe esitato ad aggredirla sia verbalmente che fisicamente.