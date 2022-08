«Negli ultimi mesi stanno vertiginosamente aumentando i casi di sextortion in danno di adolescenti attraverso i social network». A sostenerlo è la polizia postale di Catania con una nota in cui si sottolinea che sono oltre un centinaio le segnalazioni ricevute. Le vittime sono in molti casi adolescenti, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ma ci sono casi di ragazzi e ragazze ancora più giovani . Nella maggior parte dei casi, la condivisione di contenuti multimediali a sondo sessuale diventa l'arma del ricatto nei confronti delle vittime, a cui vengono rivolte richieste di denaro, pena la minaccia di diffusione indiscriminata in Rete. Spesso le vittime vengono attirate da profili fake . L'imbarazzo scaturito dal sentirsi in trappola spinge spesso i giovani a non raccontare l'accaduto.

«Occorre essere sempre più vigili sulla navigazione on line dei propri figli, soprattutto quelli più piccoli - dichiara il dirigente Marcello La Bella - Sul nostro territorio, che comprende Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, abbiamo diversi casi di vittime minorenni di sextortion e di revenge porn, anche nella fascia 10-13 anni. Quest’anno continueremo la nostra attività educativa nelle scuole sottolineando ancora una volta i pericoli di questi fenomeni».

I CONSIGLI DELLA POLIZIA POSTALE

Per le vittime:

- Mai cedere al ricatto pagando le somme richieste. Non smetteranno di chiedere

denaro se si paga, ma anzi capiranno che hai disponibilità economica e si faranno più

insistenti

- Non bisogna vergognarsi per aver condiviso immagini intime con sconosciuti. A

quella età si è curiosi e inesperti e spesso le persone che fanno queste cose sono

criminali organizzati che conoscono le fragilità dei ragazzi

- Non cancellare i messaggi scambiati con gli estorsori, non chiudere i profili social su

cui si viene contattati, ma fare gli “screen shot” delle conversazioni e delle minacce e

del profilo dell’estorsore

- Fare una segnalazione sul nostro portale www.commissariatodips.it per chiedere

aiuto, da soli è più difficile risolvere questo tipo di problemi

- Parlarne con i genitori o con un adulto di fiducia, che sapranno come essere di aiuto

per gestire la situazione

- Chi ha più di 14 anni può sporgere una denuncia, anche in modo autonomo, in

qualsiasi ufficio di polizia

Per i genitori:

- Non bisogna giudicare irresponsabile il loro comportamento, ma valutare che la

vergogna e il senso di panico che possono provare li mettono a rischio di compiere atti

impulsivi

- Ascoltare quanto i figli racconta, acquisire con calma tutte le informazioni e

rassicurarli che non sono i soli ad essere incappati in questo tipo di situazioni

- Procurarsi gli screenshot delle conversazioni con gli estorsori e recarsi quanto

prima in un ufficio di Polizia per sporgere una denuncia: la tempestività in questi casi

è fondamentale per risolvere al meglio le indagini

- Non cancellare immagini, video e non chiudere i profili social prima di aver fornito

queste informazioni alla polizia

- Fare una segnalazione su www.commissariatodips.it e chiedere informazioni e

supporto, se occorre