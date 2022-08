Oltre 156 milioni di euro . È questa la somma che il governo Musumeci ha stanziato con una delibera di inizio agosto a favore di oltre una sessantina di Comuni e di altri enti per finanziare un ventaglio di interventi di diversa natura. Le risorse arriverranno dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 . La delibera varata il 4 agosto dalla giunta regionale è servita ad apprezzare la proposta presentata dall'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e dare mandato ai dipartimenti di competenza di attivare tutte le procedure necessarie a fare partire gli iter che porteranno alla esecuzione dei lavori. Scorrendo l'elenco degli interventi, si trovano grandi città - come Palermo a cui andranno 25 milioni di euro per opere di riqualificazione urbana - ma anche piccoli centri. La pioggia di finanziamenti , alcuni dei quali anche inaspettati dai singoli enti beneficiari, rappresenta uno degli ultimi atti del governo uscente e interessa opere che inevitabilmente vedranno la luce con la prossima legislatura: si va dai tanti stanziamenti in favore di edifici religiosi alle manutenzioni straordinarie di strade ed edifici comunali , ma l'attenzione è andata anche a progetti inerenti strutture sportive e immobili che saranno destinati a ospitare eventi culturali. Nel piano di interventi presentato da Falcone sono inclusi anche finanziamenti a favore dell'Ersu di Messina, che avrà a disposizione quasi nove milioni per lavori alla casa dello studente e l'autodromo Pergusa dove con circa un milione e mezzo verrà riqualiicata la tribuna. Compartecipazione alla demolizione e ricostruzione del ponte San Bartolomeo, nel Trapanese. A occuparsi dell'opera sarà l' Anas .

Oltre 156 milioni di euro. È questa la somma che il governo Musumeci ha stanziato con una delibera di inizio agosto a favore di oltre una sessantina di Comuni e di altri enti per finanziare un ventaglio di interventi di diversa natura. Le risorse arriverranno dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027. La delibera varata il 4 agosto dalla giunta regionale è servita ad apprezzare la proposta presentata dall'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e dare mandato ai dipartimenti di competenza di attivare tutte le procedure necessarie a fare partire gli iter che porteranno alla esecuzione dei lavori. Scorrendo l'elenco degli interventi, si trovano grandi città - come Palermo a cui andranno 25 milioni di euro per opere di riqualificazione urbana - ma anche piccoli centri. La pioggia di finanziamenti, alcuni dei quali anche inaspettati dai singoli enti beneficiari, rappresenta uno degli ultimi atti del governo uscente e interessa opere che inevitabilmente vedranno la luce con la prossima legislatura: si va dai tanti stanziamenti in favore di edifici religiosi alle manutenzioni straordinarie di strade ed edifici comunali, ma l'attenzione è andata anche a progetti inerenti strutture sportive e immobili che saranno destinati a ospitare eventi culturali. Nel piano di interventi presentato da Falcone sono inclusi anche finanziamenti a favore dell'Ersu di Messina, che avrà a disposizione quasi nove milioni per lavori alla casa dello studente e l'autodromo Pergusa dove con circa un milione e mezzo verrà riqualiicata la tribuna. Compartecipazione alla demolizione e ricostruzione del ponte San Bartolomeo, nel Trapanese. A occuparsi dell'opera sarà l'Anas.

L'ELENCO DEI FINANZIAMENTI



Provincia di Agrigento

Lucca Sicula: manutenzione straordinaria efficientamento energetico e messa a norma del Palazzo Municipale - 793.525,78 euro

Comitini: rigenerazione urbana - 320mila euro

Sant'Angelo Muxaro: manutenzione centro storico - 1.255.504,48 euro

Burgio: manutenzione straordinaria caserma carabinieri - 657.310,67 euro

Calamonaci: manutenzione chiesa San Vincenzo Ferreri - 150mila euro

Palma di Montechiaro: manutenzione chiesta Santa Rosalia - 1.021.978,57 euro

Lampedusa e Linosa: campanile chiesa madre - 742.670,67 euro

Raffadali: lavori di completamento della strada esterna di snellimento veicolare a valle dell'abitato - 6,8 milioni di euro

Ravanusa: lavori di completamento del consolidamento della zona sud-est dell'abitato - 7,2 milioni di euro

Santa Margherita di Belice: progetto esecutivo di riqualificazione delle aree esterne, destinate a edilizia economica popolare, di contrada San Liborio - 598.875,47 euro

Racalmuto: progetto definitivo per la realizzazione di un sottopasso ferroviario e relative opere viarie di collegamento tra centro e periferia a monte dell'abitato in contrada Bovo-Serrone - 3,2 milioni di euro

Provincia di Caltanissetta

Vallelunga Pratameno: manutenzione straordinaria chiesa Santissimo Crocifisso - 1,2 milioni di euro

Gela: progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico e impiantistico della scuola dell'infanzia e primaria Antonietta Aidisio - 3.198.781,33 euro

Resuttano: lavori di riqualificazione del centro urbano - 998.877 euro

Montedoro: lavori di messa in sicurezza del manto di copertura della chiesa madre Santa Maria del Rosario - 132.592,80 euro

Provincia di Catania

Paternò: messa in sicurezza della chiesa di Santa Barbara - 1.260.000 euro

Piedimonte Etneo: spazi circostanti piazza Maria Santissima delle Grazie - 433mila euro

San Gregorio: riqualiicazione piazza della Repubblica - un milione di euro

Ramacca: progetto di riqualificazione urbana - 1.350.000 euro

Ragalna: manutenzione straordinaria aree periferiche - 110mila euro

Caltagirone: restauro complesso monumentale San Francesco d'Assisi - 4.215.000 euro

Catania: riqualificazione piazza Modugno e viale Da Verrazzano al Villaggio Sant'Agata - 500mila euro

Acireale: progetto di somma urgenza per il consolidamento strutturale del campanile della chiesa Cuore Immacolato di Maria - 300mila euro

Mineo: progetto di recupero e conservazione della chiesa del Collegio - 1,6 milioni di euro

Santa Maria di Licodia: manutenzione straordinaria dell'autoparco - 675mila euro

Mirabella Imbaccari: acquisto e ristrutturazione dei palazzi Scozzarella e Giangrande - 4,6 milioni di euro

Grammichele: acquisto e manutenzione straordinaria cine teatro Intelisano - 900mila euro

Provincia di Enna

Nissoria: riqualificazione vie De Gasperi e Licari - 199.688,68 euro

Nissoria: riqualificazione piazza Elio Romano e aree adiacenti - 190mila euro

Nissoria: riqualificazione centro abitato - 740mila euro

Pietraperzia: lavori caserma carabinieri - 1.268.132,42 euro

Pietraperzia: riqualificazione centro storico - 300mila euro

Centuripe: riqualificazione dell'ex macello - 420mila euro

Libero consorzio di Enna: manutenzione straordinaria provinciale 50 Ponte Barca Biancavilla-Scalo Muglia - 5.540.736,17 euro

Consorzio ente autodromo Pergusa: progetto di messa in sicurezza, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della tribuna centrale - 1.430.000 euro

Regalbuto: lavori di riqualificazione via Garibaldi - 675mila euro

Provincia di Messina

Alì Terme: lavori a piazza Caduti - 380mila euro

San Filippo del Mela: manutenzione chiesta Sant'Antonio di Paola - 100mila euro

Malfa: manutenzione edificio comunale - 999.857,67 euro

Raccuia: strada agricola rurale comunale - 590mila euro

Castel di Lucio: manutenzione chiesa del Santissimo Sacramento - 326.484 euro

Limina: adeguamento sismico garage comunale - 637mila euro

Forza d'Agrò: riqualiicazione villa Giovanni Falcone - 685mila euro

Messina: manutenzione immobile suore Ancelle Riparatrici - 745mila euro

Patti: manutenzione chiesa del Crocifisso - 435mila euro

Ficarra: manutenzione strade comunali - 204mila euro

Valdina: riqualificazione ex scuola materna in caserma dei carabinieri - 1.250.000 euro

Barcellona Pozzo di Gotto: recupero basilica di San Sebastiano - 945mila euro

Barcellona Pozzo di Gotto: progetto per la riqualificazione di via Roma - 998.500 euro

Castell'Umberto: riqualificazione centro urbano - 810mila euro

Ersu Messina: lavori di ristrutturazione casa dello studente - 8.642.606,18 euro

Oliveri: rigenerazione immobile comunale da destinare a museo delle arti e delle tradizioni siciliane - 462mila euro

Malvagna: riqualificazione via Pozzo e vicoli del centro storico - 160mila euro

Provincia di Palermo

Montemaggiore Belsito: costruzione loculi - 990mila euro

Petralia Soprana: lavori arredo urbano frazione Fasanò - 1,5 milioni

Petralia Soprana: strada accesso depuratore Pianello - un milione di euro

Giardinello: rigenerazione e sistemazione del campo sportivo - 1,2 milioni di euro

Palermo: interventi di riqualificazione urbana - 25 milioni di euro

Unione Madonie: Interventi viari di manutenzione straordinaria - 5,5 milioni di euro

San Mauro Castelverde: lavori di manutenzione delle strade - 230mila euro

Caccamo: lavori di messa in sicurezza e consolidamento via Sant'Orsola e aree adiacenti - 970mila euro

Lercara Friddi: lavori di riqualificazione urbana piazza Giulio Cesare - 410mila euro

Monreale: lavori di messa in sicurezza piano viario - 1.430.266,65 euro

Scillato: riqualificazione piazza Belvedere su via Croce e valorizzazione del mulino detto 'Du Parrinu - 1.327.319,42 euro

Ventimiglia di Sicilia: manutenzione straordinaria piscina comunale - 160mila euro

Provincia di Ragusa

Chiaramonte Gulfi: sistemazione viaria in contrada Piano dell'Acqua - 570mila euro

Scicli: Riqualificazione lungomare di levante di Donnalucata e sistemazione tratto finale via Lido - 1,5 milioni di euro

Provincia di Siracusa

Avola: progetto raddoppio statale 115 - 3.816.933,22 euro

Palazzolo Acreide: lavori di messa in sicurezza della basilica di San Paolo - 2,1 milioni di euro

Priolo Gargallo: progetto per la ristrutturazione e messa in sicurezza della chiesa Angelo Custode - 250mila euro

Solarino: realizzazione di viabilità e parcheggio in prossimità della scuola Calcutta - 740mila euro

Provincia di Trapani

Marsala: lavori di completamento impianto di atletica leggera - 1.330.000 euro

Marsala: lavori di manutenzione straordinaria palestra Bellina - 460mila euro

Anas: demolizione e ricostruzione ponte San Bartolomeo - 11,2 milioni di euro