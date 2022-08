Un uomo di 70 anni rischia di perdere un orecchio dopo essere stato aggredito da un cane. I fatti sono accaduti lunedì a Comiso, in provincia di Ragusa. Stando alla ricostruzione compiuta dai carabinieri, l'anziano è stato morso dopo che il proprietario del cane gli ha aizzato contro l'animale, un rottweiler. Tra i due ci sarebbero stati dissidi per l'occupazione della carreggiata. Il 70enne, che era in macchina, ha suonato il clacson. Infastidito il proprietario del cane ha sferrato un pugno all'auto e l'anziano è sceso dall'auto ed è in quel momento che l'animale lo ha aggredito. L'uomo è stato prima portato al pronto soccorso di Vittoria e poi a Catania. La prognosi è di cinquanta giorni.