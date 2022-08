Un quartiere dedicato e una piazza intitolata. Questo il tributo riservato dal Comune di Burgio, in provincia di Agrigento, allo scrittore Andrea Camilleri . Da lunedì e fino a oggi, ogni sera sono in programma eventi culturali per ricordare uno degli autori che più hanno dato lustro nel Novecento alla Sicilia. Previste proiezioni video, donazioni di libri, lectio magistalis, ma anche concerti musicali e momenti legati alla cultura culinaria del commissario Montalbano, il personaggio che più reso celebre Camilleri.

Tra le iniziative previste anche l'inaugurazione di un pannello maiolicato realizzato dalla bottega La Gioiosa, un modo per mettere parole e frasi della lingua di Camilleri in ceramica, e la presentazione di due murales realizzati dagli artisti Mirko Cavallotto e Raffaele Parisi. Ieri l'attenzione è stata rivolta alla lectio magistralis del professore di Linguistica e Filosofia del linguaggio dell'Università di Palermo, Franco Lo Piparo. Oggi invece toccherà alla presentazione del romanzo Don Chisciotte in Sicilia, scritto dallo scrittore agrigentino Roberto Mandracchia, che richiama la figura del commissario Montalbano. Ai giovani che parteciperanno alla serata saranno dati in dono libri di Camilleri, poi toccherà alla degustazione dei prodotti tipici, dagli arancini allo sfincione, dalla caponatina sciavurusa al caciocavallo con i passuluna, il pane e il vino.

«Nel nome del valore della cultura e dell’espressione dell’ identità siciliana - dice il sindaco di Burgio Francesco Matinella - Burgio inizia un percorso che vedrà il recupero architettonico di aree del paese che, nel corso dell’intero anno, saranno utilizzate per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali». «L'obiettivo - afferma Vito Ferrantelli, presidente del Consiglio comunale nonché direttore del Muceb (Museo della Ceramica di Burgio) - è quello di avvicinare i giovani alla cultura, stimolare in loro la passione per lettura e, nel contempo, favorire e approfondire la conoscenza degli scrittori della nostra terra

Burgio si auspica, inoltre, di essere conosciuto, oltre che per la ceramica e le campane, anche come il paese della letteratura».