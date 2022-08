Una relazione finita da pochi mesi e una denuncia ancora più fresca, a fine luglio. Non ha fatto in tempo a salvarsi però Alessandra Matteuzzi , 56 anni, uccisa a bdall'ex compagno, Giovanni Padovani , 27 anni, calciatore del club siciliano Sancataldese ed ex modello originario di Senigallia, in provincia di Ancona. Il femminicidio è avvenuto ieri sera, usando anche un martello, secondo quanto risulta dai primi dettagli. L'uomo, arrivato ieri in aereo dalla Sicilia , è stato arrestato.

Una relazione finita da pochi mesi e una denuncia ancora più fresca, a fine luglio. Non ha fatto in tempo a salvarsi però Alessandra Matteuzzi, 56 anni, uccisa a bdall'ex compagno, Giovanni Padovani, 27 anni, calciatore del club siciliano Sancataldese ed ex modello originario di Senigallia, in provincia di Ancona. Il femminicidio è avvenuto ieri sera, usando anche un martello, secondo quanto risulta dai primi dettagli. L'uomo, arrivato ieri in aereo dalla Sicilia, è stato arrestato.

Alle 21.30 le volanti della Polizia vengono allertate di una violenta lite e si precipitano in via dell'Arcoveggio, a Bologna, dove nel cortile condominiale giace riversa Alessandra Matteuzzi: ferita alla testa e in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Sul posto, all'arrivo dei poliziotti, era presente anche l'ex compagno e aggressore, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura.

In rosa alla Sancataldese dal 16 luglio di quest'anno, Padovani sarebbe arrivato ieri in aereo dalla Sicilia e sarebbe andato ad attendere la donna sotto casa. Il calciatore ha militato in varie squadre di serie C e D, anche siciliane, come il Troina e il Giarre, prima del club nisseno.