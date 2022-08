I carabinieri della stazione di Rosolini, in provincia di Siracusa, hanno interrotto l’attività di spaccio di due cittadini, padre e figlio, che vendevano hashish nella zona delle case popolari. I militari hanno fermato i due nel corso di un controllo stradale e trovato all’interno dell'auto a bordo della quale viaggiavano circa 70 grammi di droga. A casa sono stati trovati 120 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Gli arrestati sono ora ai domiciliari.