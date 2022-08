Nessun nome davvero nuovo in corsa per la Camera nella circoscrizione 1 che rappresenta la Sicilia occidentale . Oltre al leader nazionale del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte , sono tanti i deputati uscenti che ci riprovano: Davide Aiello , palermitano, è stato impegnato nelle commissioni Lavoro e d'inchiesta sulle mafie; Valentina D'Orso , avvocata palermitana, in questi anni in commissione Giustizia; il trapanese Leonardo Penna , componente della commissione Ambiente; l'avvocato nisseno Dedalo Pignatone , fino a oggi in commissione Agricoltura; il palermitano Filippo Perconti , componente della commissione Attività produttive; l'avvocata Vita Martinciglio , da Mazara del Vallo, nel Trapanese, ha fatto parte della commissione Finanze. Nuove all'esperienza nazionale sono invece l'ex sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina e l'attivista Daniela Morfino , più volte in procinto di candidatura, oggi concretizzata.

Sempre alla Camera, ma in Sicilia orientale, nella circoscrizione 2, hanno trovato posto nelle liste diversi uscenti: Luciano Cantone, originario di Catania, ha fatto parte della commissione Trasporti; Eugenio Saitta, di Scordia, nel Catanese, è stato componente della commissione Giustizia; l'avvocata Grazia D'Angelo, senatrice uscente, già vicepresidente del gruppo M5s in Senato; la messinese Angela Raffa, finora impegnata in commissione per l'attuazione del federalismo fiscale; il catanese Filippo Scerra, che si è occupato di Politiche dell'Ue. Tra gli amministratori locali alla prova nazionale, invece, figurano: l'ex sindaca di Augusta Concetta Di Pietro e Katia Baglio, già vicepresidente del consiglio comunale di Barrafranca, in provincia di Enna. Non nuove alle competizioni elettorali, poi, Matilde Montaudo, attivista catanese già candidata alle elezioni europee del 2019, e Carmela Scuderi, già candidata sindaca a Zafferana Etnea. Insieme a loro, concludono la lista Salvatore Granata, attivista di Piraino; Gabriele Giuseppe Liuzzo; Vanessa Ferrari; Paola Brullo; Giovanni Carlo Amato.

Un nome noto porta la bandiera del M5s anche al Senato per la Sicilia occidentale: si tratta dell'ex procuratore generale di Palermo, da poco in pensione, Roberto Scarpinato. Ci riprova il già senatore e segretario del gruppo M5s in Senato Pietro Lorefice, insieme al già deputato Giuseppe Chiazzese, componente della commissione Attività produttive. Dal fronte della politica locale arrivano invece i nomi della deputata regionale uscente Concetta Ketty Damante e di Dolores Bevilacqua, già candidata al Comune di Palermo alle scorse elezioni amministrative; insieme all'attivista Maria Bellavia.

In Sicilia orientale per il Senato correranno l'ex sottosegretaria all'Istruzione e candidata del M5s alle primarie regionali siciliane del fronte progressista Barbara Floridia; il medico e senatore uscente Giuseppe Pisani; Giuseppina Rannone, in passato candidata sindaca del Movimento 5 stelle a San Giovanni La Punta; l'ex consigliera comunale di Enna Cinzia Amato e l'ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto.