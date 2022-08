Furti seriali ai danni di negozi e distributori automatici nel Trapanese. Questo il cuore di un'indagine condotta dalla Squadra mobile della questura che ha disposto gli arresti domiciliari di un uomo, accusato di forzare le macchinette per portare via l'incasso. La procura gli contesta anche l'uso fraudolento di carte di credito. A incastrarlo sono state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. La misura cautelare è stata notificata in carcere, dove l'uomo si trova per altre vicende giudiziarie.