Quattro persone sono state denunciate per il pestaggio ai danni di un ventenne. La vittima, di nazionalità tunisina, è stata picchiata a Marsala da tre uomini del posto e da un cittadino di origini nigeriane. I fatti risalgono al 6 agosto e sono avvenuti in centro storico in piena notte. I carabinieri, giunti sul posto in seguito a una segnalazione, hanno trovato la vittima a terra. Quest'ultimo, che ha diversi precedenti di polizia, stando alla ricostruzione compiuta dalle forze dell'ordine sarebbe stato violentemente picchiato dal gruppo poi fuggito. Il 20enne è stato portato in ospedale con ferite al tronco e al volto, ma non ha voluto presentare denuncia o indicare i nomi degli aggressori.