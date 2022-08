«Buona campagna elettorale». Così la senatrice Tiziana Drago saluta e commenta su Facebook la mancata ricandidatura al Senato con Fratelli d'Italia . Il partito di Giorgia Meloni , che in un primo tempo aveva dato per certo il suo ritorno a palazzo Madama, alla fine ha scelto di non ricandidarla. Disco verde, invece, per l'uscente presidente della Regione Nello Musumeci , per Carolina Varchi - che per le Comunali di Palermo aveva fatto un passo di lato in favore dell'unità del centrodestra -, per l'assessore al Turismo Manlio Messina e per l'ex sindaco di Catania Salvo Pogliese .

Nella lista non figura il fedelissimo del governatore uscente Ruggero Razza, in questi anni a capo della Sanità siciliana e rimasto coinvolto nella vicenda giudiziaria collegata ai falsi dati Covid19. Ma nella lista presentata ci sono anche altri nomi di rilevo, posizionati in terra di Sicilia. Come Giovanni Luca Cannata, già sindaco di Avola, Gianfranco Rotondi e Raoul Russo.