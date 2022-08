Multe per un importo complessivo di circa undicimila euro nei confronti dei titolari di due gelaterie e tre ristoranti in provincia di Siracusa. I controlli sono stati effettuati dal Nas di Ragusa e dal Nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa a Marzamemi, nota località turistica che ricade nel territorio di Pachino. A essere state rilevate sono state cattive condizioni igienico-sanitarie e inadempienze nella redazione del manuale di autocontrollo aziendale Haccp, oltre all'omessa notifica per variaizone della registrazione sanitaria e la mancata esposizione delle informazioni relative agli ingredienti. Nel corso degli accertamenti è stata riscontrata anche la presenza di due lavoratori in nero. Per due titolari è scattata anche la denuncia per avere installato sistemi di videosorveglianza non autorizati.