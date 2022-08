I carabinieri della stazione di Ferla, nel Siracusano, hanno arrestato una pregiudicata 29enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Firenze. I militari nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno fermato la donna, originaria della Romania, che si trovava nel Comune ibleo in compagnia di alcuni connazionali. Da una verifica nelle banche dati è risultata destinataria di un ordine di carcerazione per aver commesso alcuni furti nella provincia di Firenze tra il 2014 e il 2016.