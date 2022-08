Un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto una abitazione a Modica in provincia di Ragusa, in contrada Fiumelato al confine con il territorio di Scicli. Morto un uomo di 73 anni, estratto dalle macerie. Stanno operando unità cinofile, carabinieri, Protezione civile e vigili del fuoco. Non ci sarebbero altri dispersi. L'uomo viveva da solo.