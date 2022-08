Quindici dosi di cocaina e più di 500 euro in contanti nascosti in macchina. È quanto i carabinieri hanno trovato nell'auto di un 30enne siracusano residente a Canicattini Bagni. I militari hanno poi continuato con una perquisizione all'interno della sua abitazione dove hanno rinvenuto altri 20 grammi della stessa sostanza stupefacente e 40 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per essere vendute al dettaglio. In casa del 30enne i carabinieri hanno trovato anche tutto il materiale che serve per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e altri 1700 euro in banconote di piccolo taglio. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria aretusea.