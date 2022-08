C'è anche un parco acquatico in provincia di Messina tra quelli per cui sono risultate delle forti criticità dai controlli effettuati dai Nas, ovvero i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità. In particolare, nella struttura messinese è risultato che nell'acqua degli impianti natatori e di divertimento sono stati rilevati «elevati contenuti di coliformi fecali e cariche batteriche, tali da rendere l'acqua pericolosa per la salute umana a causa di potenziale rischio di tossinfezioni».