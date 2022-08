Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani per resistenza a pubblico ufficiale e violenza. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite in famiglia. A chiedere aiuto era stata la nonna del giovane. Gli operatori sanitari del 118, una volta giunti nell'abitazione, sono stati minacciati di morte dal 27enne che è risultato essere ubriaco. Già sottoposto all'obbligo di dimora per dei precedenti, il ragazzo è stato trovato anche con un coltello.