Deviazione di acque pubbliche. Questa l'accusa rivolta a quattro agricoltori di Cammarata, in provincia di Agrigento, denunciati dai carabinieri per avere sottratto acqua dal fiume Platani con l'intento di irrigare i propri terreni. Dai sopalluoghi è emerso che i quattro avevano creato vere e proprie dighe aritigianali con l'uso di grossi massi e teli di plastica, scavando anche con pale meccaniche. Il tutto per fare confluire il corso d'acqua che scorreva da monte. Successivamente l'acqua veniva attinta tramite l'utilizzo di una pompa.