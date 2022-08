A Siracusa i titolari di due attività di somministrazione di cibo e bevande sono stati sanzionato per cilla mille euro ciascuno dalla polizia. Il motivo della multa sta nell'avere organizzato attività rumorose - in un caso il karaoke, nell'altro l'esibizione di un gruppo musicale - senza avere ricevuto alcuna autorizzazione da parte del Comune. Sul posto, in entrambi i casi, sono arrivati gli agenti della Volanti.