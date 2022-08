Da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, ad evoluzione diurna e prevalentemente pomeridiane, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Le condizioni meteo avverse che potrebbero verificarsi in queste ore, si potrebbero prolungare anche nella giornata di domani, 8 agosto. Per questo motivo il dipartimento regionale di Protezione civile ha diramato l'allerta di primo livello, di colore verde, invitando gli enti interessati a una vigilanza generica in tutta la Regione.