Incendio in autostrada in provincia di Siracusa. Nel tratto compreso tra Avola e Noto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme divampate a bordo di un mezzo pesante. All'origine del rogo potrebbero esserci problemi meccanici al camion. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.