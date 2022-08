Approvata e pubblicata la graduatoria finale per la copertura di 18 unità di personale del profilo Funzionario economico finanziario (RAF- EFI) per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Scatta dunque l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, per i primi 18 funzionari nell'ambito del concorso per il ricambio generazionale che prevede l'inserimento in organico alla Regione di 100 nuovi funzionari, di cui 88 funzionari amministrativi, avvocati, di controllo di gestione, economico finanziario, dei sistemi informativi e tecnologici, tecnici per tutela del territorio e sviluppo più 12 funzionari tecnici (Ambito tutela del territorio e sviluppo rurale).