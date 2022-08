Va al comune per chiedere un colloquio con il sindac o ma mette a soqquadro le stanze degli uffici e danneggia mobili e suppellettili. Per questo gli agenti del commissariato di Lentini , nel Siracusano, hanno denunciato per danneggiamento aggravato un 23enne del posto. Il giovane, già conosciuto ai poliziotti, è stato riconosciuto dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e anche all'interno del palazzo comunale.

Va al comune per chiedere un colloquio con il sindaco ma mette a soqquadro le stanze degli uffici e danneggia mobili e suppellettili. Per questo gli agenti del commissariato di Lentini, nel Siracusano, hanno denunciato per danneggiamento aggravato un 23enne del posto. Il giovane, già conosciuto ai poliziotti, è stato riconosciuto dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e anche all'interno del palazzo comunale.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni dipendenti comunali. Il 23enne, dopo avere fatto ingresso all’interno del comune per ottenere un colloquio con il sindaco, è rimasto all’interno degli uffici pubblici per diverse ore, introducendosi nella segreteria generale e in altri uffici vicini, per poi danneggiare mobili e suppellettili, mettendo a soqquadro le stanze. Inoltre, a seguito di un sopralluogo da parte di personale della polizia scientifica, sulla porta di ingresso di uno degli uffici, si sono rilevate impronte di scarpe perfettamente coincidenti con quelle indossate dal ragazzo. Rintracciato, è stato portato in commissariato e denunciato.