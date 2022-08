Una pistola semiautomatica modificata per l'uso di silenziatori è stata sequestrata dalla polizia a un 55enne di Trapani. All'uomo sono stati trovati anche due silenziatori e munizioni sia per la pistola che per fucili da caccia. I controlli sono stati eseguiti martedì scorso dalla Squadra mobile. Sulla scorta di quanto trovato, la procura ha disposto i domiciliari. La misura cautelare è stata poi confermata anche dal gip del tribunale di Trapani.