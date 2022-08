Un uomo di 50 anni, originario di Agrigento, è morto all'alba dopo un incidente stradale. La vittima si trovava alla guida della propria moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro dei new jersy e poi contro la parte posteriore di un camion che era fermo nella carreggiata per l'esecuzione di alcuni lavori. Il 50enne lavorava al carcere di Piacenza come agente di polizia penitenziaria.