Ha lasciato morire di fame e di sete un cane che teneva in una sua proprietà ad Avola, in provincia di Siracusa. Per questo è stata denunciata una donna di 60 anni. A dare l'allarme, è stato un vicino che abita in una casa di campagna nella periferia delle cittadina. L'uomo è stato allarmato dal cattivo odore che sentiva provenire dall'immobile del terreno adiacente. Giunto sul posto, gli agenti della polizia e i vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno constatato che l'animale, che la donna aveva in custodia, era morto di stenti da alcuni giorni. La padrona del cane era partita per le ferie e lo ha lasciato ha lasciato senza cibo e acqua. La donna è stata denunciata per avere abbandonato il suo cane procurandone la morte.