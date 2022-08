Cinquemila euro ciascuno. Ammonta a tanto la multa elevata nei confronti di nove giovani a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. Sono tutti accusati di avere urinato sulla pubblica via. I carabinieri da tempo avevano raccolto segnalazioni di sutazioni di degrado. A intervenire sono stati i militari della Compagnia di Cammarata. Destinatari delle sanzioni sia ragazzi che ragazze. La multa è scattata per il reato di atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto al pubblico.