Aveva in casa un chilo e duecento grammi di marijuana, l’uomo arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani e del Commissariato di Marsala. I poliziotti lo hanno bloccato all’uscita di casa sua a Marsala e hanno immediatamente effettuato una perquisizione. Dopo accurate ricerche gli operatori della polizia hanno trovato la droga suddivisa in vari pacchetti confezionati con cellophane ed un bilancino di precisione.

Durante l’attività sono stati sequestrati anche una riproduzione di arma semiautomatica priva di tappo rosso, alcune cartucce per arma corta e dei coltelli particolarmente affilati che l’indagato aveva nascosto all’interno dell’autovettura a lui in uso. Il 42enne è stato così tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato perché trovato in possesso delle munizioni nonché per il porto delle armi da taglio. Il provvedimento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato poi convalidato dal gip, che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare agli arresti domiciliari.