A Caltanissetta una donna è stata denunciata per il reato di furto aggravato, dopo essersi impossessata di sei bottiglie di whisky per un valore complessivo di 150 euro. La merce è stata presa da un supermercato. Giunta alla cassa, la donna si è presentata con un pacchetto di patatine e una bottiglia di aranciata, per i quali ha pagato pochi spiccioli.