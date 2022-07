Sono cinque le persone denunciate per lesioni personali e minacce aggravate nei confronti di una coppia aggredita, lo scorso 7 luglio, a Noto. I fatti sono accaduti intorno alle 20.15 in via XX Settembre. Il gruppo, composto da tre uomini e due donne, ha preso di mira un 35enne e la compagna, colpendoli a calci e pugni. Agli agenti, le vittime hanno descritto tre degli aggressori individuandoli nell'ex convivente del 35enne, l'ex suocera e il compagno di quest'ultima. Le conferme a livello investigativo sono arrivate anche dall'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.