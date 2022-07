Un 48enne è stato denunciato per il furto di un cellulare. L'uomo si era impossessato, all'alba del 9 luglio, dell'apparecchio telefonico dimenticato sul tavolino di un bar di Noto, in provincia di Siracusa, dove la vittima si era recata insieme ad altre persone per un caffè prima di andare al lavoro. Accortosi di non avere più il telefono, l'uomo si è rivolto alle forze dell'ordine. Le indagini hanno portato a rintracciare l'autore del furto. La refurtiva è stata restituita al proprietario.