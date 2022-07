Paura la notte scorsa all'interno di una comunità terapeutica di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove è divampato un incendio. Le fiamme sono partite dalla sala da pranzo, forse per un cortocircuito. I primi ad accorgersi di ciò che stava accadendo sono stati gli operatori della struttura che hanno svegliato i 19 ospiti per farli evacuare. Tre di loro, si sono lanciati dal balcone al primo piano finendo nell'area adibita a giardino e garage. Portati in ospedale, gli sono state riscontrate fratture. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore prime di spegnere l'incendio. La struttura al momento è inagibile.