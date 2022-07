I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Palermo durante gli accertamenti in un bar-gelateria nel centro di Favignana (in provincia di Trapani), hanno sequestrato circa 45 chili di prodotti dolciari senza tracciabilità. I Nas hanno riscontrato una carenza igienica in un locale adibito a deposito di alimenti sprovvisto tra l'altro di registrazione sanitaria. Al titolare sono statale inflitte multe per 3500 euro.