Beccati e multati. Sempre più amministrazioni comunali in Sicilia stanno cercando di incastrare chi butta i rifiuti per strada attraverso le telecamere di sorveglianza. Tra gli ultimi video diffusi in rete quello del Comune di Avola, in provincia di Siracusa. Nel filmato si vedono due uomini che, dopo avere parcheggiato a bordo strada, svuotano una macchina stracolma di rifiuti e materiale edile. Immagini «scioccanti e che lasciano sbalorditi», è il commento della sindaca Rossana Cannata. La prima cittadina ha annunciato che le multe non si fermeranno. Obiettivo quello di incastrare «tutti i selvaggi che continuano a trattare la nostra città come una discarica a cielo aperto. Abbiamo un servizio funzionante di raccolta differenziata porta a porta e il Centro comunale di raccolta è aperto tutti i giorni. Dipende da tutti noi! Rispettiamo la nostra città! Amiamo il nostro ambiente».