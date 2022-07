Le condizioni meteo e del mare continuano a favorire le partenze dalla Libia e dalla Tunisia e i conseguenti arrivi nelle coste siciliane. La zona più interessate dagli sbarchi è senz'altro l'isola di Lampedusa. Nella note sono approdati in 122, giunti a bordo di tre diverse imbarcazioni a loro volta raggiunte da motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Ieri erano stati in 784 a mettere piede sull'isola, dopo essere stati salvati in 31 operazioni di soccorso. I recenti arrivi hanno nuovamente portato al sovraffollamento dell'hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento ci sono circa 1600 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti.