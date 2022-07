Esplosioni sullo Stromboli. Il vulcano dell'arcipelago delle Eolie torna a far parlare di sé, eruttando materiale che è ricaduto lungo la zona conosciuta come Sciara del fuoco. Poco o nulla, invece, il materiale caduto in zona Pizzo. Secondo l'osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i fenomeni si sono registrati a partire dalla nottata nell'area craterica nord. Dopo la fase esplosiva, è proseguita l'attività stromboliana di minore intensità.