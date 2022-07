Due interdittive antimafia nei confronti dei titolari di due aziende agricole di Francofonte (nel Siracusano) sono state emesse dalla prefettura di Siracusa. Uno dei proprietari è stato coinvolto nell'inchiesta Agorà della Direzione distrettuale antimafia di Catania, conclusa dai carabinieri il 16 giugno con 56 misure cautelari per associazione mafiosa. Inoltre, il titolare è indicato come referente per il clan Nardo nel territorio di Francofonte. Le interdittive comportano la decadenza da licenze e autorizzazioni e l'impossibilità di ottenere commesse e contributi pubblici. «È l'ulteriore conferma - sottolinea la prefetta di Siracusa Giusi Scaduto - della massima costante attenzione che la squadra dello Stato di questa provincia riserva alla salvaguardia dell'economia legale, anche sotto il profilo della prevenzione».